Рекламные агентства судятся с продавцами китайских машин из-за огромных долгов

На дистрибьюторов китайских авто подали в суд из-за долга в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению четыре иска от российских рекламных агентств к дистрибьюторам китайских машин. Общая сумма требований по искам равна одному миллиарду рублей.

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Рекламщики заявили о неоплате оказанных услуг. Компания «Лайон коммьюникейшнз» намерена отсудить у дистрибьютора бренда BAIC 592 млн рублей, а у дистрибьютора марки SWM – 88,6 млн рублей.

363 млн рублей от дистрибьютора марки Kaiyi хочет взыскать IVK Media Solutions, а DOT Digital Agency требует с этого же дистрибьютора 5 млн рублей.

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Источник: «Ведомости»