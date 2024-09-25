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Рекламные агентства судятся с продавцами китайских машин из-за огромных долгов

На дистрибьюторов китайских авто подали в суд из-за долга в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению четыре иска от российских рекламных агентств к дистрибьюторам китайских машин. Общая сумма требований по искам равна одному миллиарду рублей.

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Рекламщики заявили о неоплате оказанных услуг. Компания «Лайон коммьюникейшнз» намерена отсудить у дистрибьютора бренда BAIC 592 млн рублей, а у дистрибьютора марки SWM – 88,6 млн рублей.

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Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

363 млн рублей от дистрибьютора марки Kaiyi хочет взыскать IVK Media Solutions, а DOT Digital Agency требует с этого же дистрибьютора 5 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Ведомости»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:Depositphotos
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