Госдума: необходимо остановить экспансию зарубежных автоконцернов в России

Экспансию российского авторынка зарубежными производителями нужно остановить, именно с этой целью с 1 октября 2044 года проиндексируют размер утилизационного сбора. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

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Рассуждая о том, как вводимые меры повлияют на авторынок, он подчеркнул, что необходимо разделять повышение цен в виде инфляционной индексации и когда для этого есть благоприятная конъюнктура, и когда продавец хочет получить дополнительные доходы.

«Что касается утильсбора, то это вынужденная и, к сожалению, запоздалая мера. Этот сбор много лет не сопровождался индексацией, что привело к очень успешной экспансии нашего рынка со стороны, в первую очередь, китайских производителей. В условиях беспрецедентно низкой процентной ставки и поддержки экспорта, которые есть в Китае, они демпингуют и захватывают наш рынок», – подчеркнул глава ведомства.

По словам Гутенева, в количественном выражении АВТОВАЗ контролирует значительную долю рынка, но по ценовым показателям отечественные машины занимают чуть больше 10%. Это критичная граница, переступить которую нельзя позволить, убежден Гутенев.

«Речь идет не только о защите внутреннего рынка, но и о понуждении крупных зарубежных производителей осуществлять технологическую локализацию на территории нашей страны, чтобы их автомобили становились российскими не в результате отверточной крупноузловой сборки, а за определенные операции в зависимости от их технологической сложности», – подытожил Гутенев.

Напомним, с 1 октября 2024 года в России на 70-85% увеличится утильсбор, ставка будет ежегодно индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года. Новая мера не распространится на частных покупателей или физических лиц, ввозящих автомобиль из-за рубежа для личного использования.

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Источник: pnp.ru