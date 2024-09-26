Популярные «немцы» и «китайцы»: эти кроссоверы ни в коем случае нельзя покупать

Автоэксперт Ковалев перечислил худшие кроссоверы с пробегом

На вторичном рынке не стоит покупать китайские кроссоверы обанкротившихся брендов, BMW с проблемными моторами и Volkswagen Tiguan первого поколения, рассказал эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.

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Первое место в его антирейтинге занимают несколько китайских кроссоверов, ушедших с российского рынка после банкротства брендов. Среди них Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. У этих машин много недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания, поделился специалист.

На втором месте Brilliance V3. На эту машину очень сложно найти запчасти, а сам автомобиль отличался плохим качеством сборки, считает специалист.

Покупки на вторичном рынке кроссоверов Volkswagen Tiguan первого поколения следует избегать из-за того, что на рынке сложно найти ухоженный экземпляр. У Chery Tiggo T11 есть проблемы с коррозией кузова. Подержанные BMW X1 и X3 оснащены проблемными двигателями N20, поделился Ковалев.

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Источник: Российская газета