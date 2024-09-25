Эффект будет обратным: против запрета на курение за рулем нашлись возражающие

Эксперт Шкуматов предрек рост ДТП из-за запрета водителям курить за рулем

Курение за рулем не влияет на безопасность дорожного движения, а запрет может спровоцировать рост ДТП. Таким мнением поделился лидер движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Почитать еще: Василий Шпак: Доля российских ЭБУ в отечественных авто достигла 80%

Комментируя планы Минтранса внести поправки в российское законодательство, предусматривающие штрафы автовладельцам за курение электронных сигарет за рулем, Шкуматов выразил категорическое несогласие с таким подходом.

«Курение за рулем никак не влияет на безопасность дорожного движения. Если запретить курить за рулем, водитель-курильщик начнет испытывать физический дискомфорт. Ему будет сильно хотеться курить, а это уже стресс. Водитель в стрессе – опасный водитель. Вероятность попасть в аварию только увеличится. Эффект получится совершенно обратным», – убежден лидер общественного движения.

Шкуматов напомнил, что Минтранс изначально планировал ввести запрет на использование за рулем различных гаджетов.

«Поправки сформулированы настолько универсально, что сегодня все обсуждают электронные сигареты. Да, они тоже являются в некотором смысле гаджетами. И держать электронную сигарету в руке, судя по формулировкам, нельзя. Думаю, эти поправки должны быть скорректированы, чтобы курительные гаджеты не запрещали», – констатирует общественник.

Напомним, Минтранс РФ намерен ввести новый штраф в размере 1,5 тыс. руб. для водителей за использование электронных сигарет и «одноразок» за рулем.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ridus.ru