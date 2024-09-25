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Эффект будет обратным: против запрета на курение за рулем нашлись возражающие

Эксперт Шкуматов предрек рост ДТП из-за запрета водителям курить за рулем

Курение за рулем не влияет на безопасность дорожного движения, а запрет может спровоцировать рост ДТП. Таким мнением поделился лидер движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

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Комментируя планы Минтранса внести поправки в российское законодательство, предусматривающие штрафы автовладельцам за курение электронных сигарет за рулем, Шкуматов выразил категорическое несогласие с таким подходом.

«Курение за рулем никак не влияет на безопасность дорожного движения. Если запретить курить за рулем, водитель-курильщик начнет испытывать физический дискомфорт. Ему будет сильно хотеться курить, а это уже стресс. Водитель в стрессе – опасный водитель. Вероятность попасть в аварию только увеличится. Эффект получится совершенно обратным», – убежден лидер общественного движения.
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Шкуматов напомнил, что Минтранс изначально планировал ввести запрет на использование за рулем различных гаджетов.

«Поправки сформулированы настолько универсально, что сегодня все обсуждают электронные сигареты. Да, они тоже являются в некотором смысле гаджетами. И держать электронную сигарету в руке, судя по формулировкам, нельзя. Думаю, эти поправки должны быть скорректированы, чтобы курительные гаджеты не запрещали», – констатирует общественник.

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Напомним, Минтранс РФ намерен ввести новый штраф в размере 1,5 тыс. руб. для водителей за использование электронных сигарет и «одноразок» за рулем.

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Источник: ridus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:flickr
Количество просмотров 3
25.09.2024
Фото:flickr
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