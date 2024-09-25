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Этот модный кроссовер получит прописку в России

Haval Motor запускает производство кроссовера H3 на своем российском заводе

В самое ближайшее время расположенный на станции Узловой в Тульской области завод Haval Motor добавит в гамму своей продукции кроссовер Haval H3. По собственной информации источника, производство уже запущено в тестовом варианте.

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Напомним, российский завод Haval работает по полному циклу, и H3 не будет исключением – уже сейчас, как сообщается, идут пробная сварка и окраска кузовов.

Haval H3
Haval H3
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Таким образом, Haval H3 вскоре дополнит гамму выпускаемой в России продукции концерна бренда, ныне включающую кроссоверы Haval Dargo, Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9.

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С Dargo новую модель роднит угловатый дизайн, а с Jolion – общая платформа l.e.m.o.n. Однако H3 несколько крупнее собрата-Джолиона. Сейчас в России продаются Haval H3 китайской сборки – цены на переднеприводные машины начинаются от 2,6 млн рублей. «За рулем» уже успел протестировать Haval H3.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
25.09.2024
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