2,0 л, 258 л.с., автомат: в РФ привезли особый Mercedes-Benz GLC
Дилер привез в Россию премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC в удлиненной версии Long для китайского рынка по цене 9 600 000 руб. Автомобиль предлагают в версии 300 L 4Matic Luxury с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 258 л.с., АКП. Привод полный.
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Новое поколение Mercedes-Benz GLC дебютировало в 2022 году. Новинка получила платформу и салон от C-класса.
Основная особенность нового поколения Mercedes-Benz GLC – связка с «умным домом». Так, машину можно попросить включить чайник. Но функция сейчас не действует в России, поскольку немецкий бренд отключил российских дилеров от онлайн-сервисов и ПО.
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Источник: Autonews