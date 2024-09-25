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2,0 л, 258 л.с., автомат: в РФ привезли особый Mercedes-Benz GLC

В России появился в продаже новый Mercedes-Benz GLC Long за ₽6,9 млн

Дилер привез в Россию премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC в удлиненной версии Long для китайского рынка по цене 9 600 000 руб. Автомобиль предлагают в версии 300 L 4Matic Luxury с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 258 л.с., АКП. Привод полный.

Mercedes-Benz GLC Long
Mercedes-Benz GLC Long

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Новое поколение Mercedes-Benz GLC дебютировало в 2022 году. Новинка получила платформу и салон от C-класса.

Интерьер Mercedes-Benz GLC Long
Интерьер Mercedes-Benz GLC Long

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Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

Основная особенность нового поколения Mercedes-Benz GLC – связка с «умным домом». Так, машину можно попросить включить чайник. Но функция сейчас не действует в России, поскольку немецкий бренд отключил российских дилеров от онлайн-сервисов и ПО.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 1
25.09.2024
Фото:Mercedes-Benz
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