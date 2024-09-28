#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
28 сентября
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
Блогер рассказал об экспериментальном...
История ГАЗели
28 сентября
Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели
К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые...
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
28 сентября
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
Предусмотрели все риски, которые несет...

Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР

Блогер рассказал об экспериментальном снегоболотоходе ЗИЛ-136

Если с дорогами у нас всегда было не очень, то с вездеходами – видимо, в силу своеобразной компенсации – просто прекрасно. Советское время подарило нам огромное количество занятных машин, на которые ныне бывает так интересно взглянуть. Часть из них собрана в свежем видео.

Почитать еще: Шипы или фрикционка? Ежегодный спор объявляется открытым!

Многие из этих машин поражают еще на стадии знакомства с внешностью. Как раз из таких – плавающий вездеход ЗИЛ-136, разработанный специалистами легендарного СКБ ЗИЛ в 1957 году. Экспериментальная машина создавалась с прицелом на использование в армии.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Выглядит ЗИЛ-136 фантастически круто даже по нынешним временам. Техническая начинка была под стать футуристичному облику: несущий кузов, три ведущих моста, из которых передний и задний – управляемые... Об этом и других потрясающих советских вездеходах – в новом видео!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
28.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0