Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР

Блогер рассказал об экспериментальном снегоболотоходе ЗИЛ-136

Если с дорогами у нас всегда было не очень, то с вездеходами – видимо, в силу своеобразной компенсации – просто прекрасно. Советское время подарило нам огромное количество занятных машин, на которые ныне бывает так интересно взглянуть. Часть из них собрана в свежем видео.

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Многие из этих машин поражают еще на стадии знакомства с внешностью. Как раз из таких – плавающий вездеход ЗИЛ-136, разработанный специалистами легендарного СКБ ЗИЛ в 1957 году. Экспериментальная машина создавалась с прицелом на использование в армии.

Выглядит ЗИЛ-136 фантастически круто даже по нынешним временам. Техническая начинка была под стать футуристичному облику: несущий кузов, три ведущих моста, из которых передний и задний – управляемые... Об этом и других потрясающих советских вездеходах – в новом видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ