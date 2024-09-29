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Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
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Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
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Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)

Вышел документальный фильм о Чемпионате СССР по автогонкам 1956 года

В середине прошлого столетия кольцевые автогонки полностью перевернули представление об автоспорте в СССР. Дело в том, что до середины 1950-х все гонки на автомобилях, по сути, в нашей стране сводились к скоростным заездам по прямой с разворотом в середине дистанции и возвращением на точку старта.

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Первые же старты Чемпионата СССР по автогонкам 1955 года, проводившегося на кольцевых трассах, показали, что имеющаяся техника новым условиям совершенно не соответствует. На «кольце» требовалась жесткость, маневренность и динамика, коих у рекордных «торпед» прошлого поколения отродясь не было. К слову, в Европе к тому моменту уже пять лет как существовал Чемпионат Формулы-1.

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«Догонять и обгонять» наши ребята начали уже в следующем году – с Чемпионата СССР 1956 года сохранился довольно обширный фотоархив, который свидетельствует, что за год машины существенно поменялись. А титул разыграли между собой две специально подготовленные «Победы» – «капля» ГАЗ-СГ1 и более близкая к серийному варианту Победа-родстер.

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Кстати, несколько лет назад вторая из этих машин была воссоздана в виде реплики, а «За рулем» проехался на ней по легендарной трассе «Минское кольцо». Ну а о том, чем закончилась дуэль двух спортивных «Побед» в 1956 году, смотрите в видео.

Источник: Мультимедиа Арт Музей

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
29.09.2024
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