Услышали эти звуки в машине — срочно на СТО!

Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины

Появление нехарактерных шумов и вибраций, а также изменение функционала автомобиля свидетельствуют о предстоящей поломке. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Шагапов.

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Современные автомобили обычно сигнализируют о неполадках посредством системы Check Engine, причем даже будет указано, что конкретно сломалось, подчеркивает эксперт.

«Безусловно, это в первую очередь посторонние звуки и вибрации. На это нужно внимательно обращать внимание. Шипящий, гремящий, скворчащий, свистящий и так далее – сразу же отправляемся на СТО. Даже если этот звук проявился и исчез, например, стоя в пробке, и в движении все нормально. Это значит, есть какой-то симптом, что уже что-то в автомобиле работает не так, как должно работать», – предупреждает эксперт.

Иногда даже если специалисты сервиса не смогут определить источник проблемы, но они подскажут, на что обратить внимание, чтобы не получить проблему с накопленным эффектом и дорогостоящим ремонтом, подчеркивает Шагапов.

«Если у вас автоматическая коробка передач, если вы заметили, что машина затягивает передачи, начала как-то нервно переключаться, есть какие-то сбои при работе, особенно при переходе на повышенную или на пониженную передачу машина тяжело стала переходить или наоборот резко переключать их, нужно сначала проанализировать, подумать, когда вы последний раз меняли масло и обращались на СТО», – констатирует специалист.

Чтобы предотвратить поломку, нужно в целях профилактики каждые полгода посещать станцию техобслуживания, рекомендует Шагапов. Любая, казалось бы, мелочь может стать фатальной для одной из систем в автомобиле, подытожил эксперт.

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Источник: lenta.ru