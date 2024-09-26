2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения

В России появился в продаже Lexus NX нового поколения за 10,2 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию японский премиальный кроссовер Lexus NX нового поколения по цене 10 190 000 руб.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Автомобиль предлагается в версии 350 °F Sport Luxury с бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 279 л.с., АКП. Привод полный.

От первого поколения этого автомобиля, известного в России, новый NX отличается внешне другими задними фонарями, которые теперь объединены в один световой элемент.

Lexus NX

Lexus NX 350 с самыми мощным 279-сильным мотором предлагается только в старших комплектациях Premium и Luxury.

Lexus NX

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews.ru