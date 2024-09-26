2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения
Столичный дилер привез в Россию японский премиальный кроссовер Lexus NX нового поколения по цене 10 190 000 руб.
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Автомобиль предлагается в версии 350 °F Sport Luxury с бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 279 л.с., АКП. Привод полный.
От первого поколения этого автомобиля, известного в России, новый NX отличается внешне другими задними фонарями, которые теперь объединены в один световой элемент.
Lexus NX 350 с самыми мощным 279-сильным мотором предлагается только в старших комплектациях Premium и Luxury.
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Источник: Autonews.ru