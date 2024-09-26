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Lexus NX
26 сентября
2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения
В России появился в продаже Lexus NX нового...

2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения

В России появился в продаже Lexus NX нового поколения за 10,2 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию японский премиальный кроссовер Lexus NX нового поколения по цене 10 190 000 руб.

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Автомобиль предлагается в версии 350 °F Sport Luxury с бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 279 л.с., АКП. Привод полный.

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Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

От первого поколения этого автомобиля, известного в России, новый NX отличается внешне другими задними фонарями, которые теперь объединены в один световой элемент.

Lexus NX
Lexus NX

Lexus NX 350 с самыми мощным 279-сильным мотором предлагается только в старших комплектациях Premium и Luxury.

Lexus NX
Lexus NX

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Lexus
Количество просмотров 10
26.09.2024
Фото:Lexus
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Отзывы о Lexus NX

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