#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Теперь официально: новый кроссовер начали собирать в России
26 сентября
Теперь официально: новый кроссовер начали собирать в России
На российском заводе Haval Motor официально...
Идея штрафа за курение за рулем разделила общество пополам: разбираемся с экспертом
26 сентября
Идея штрафа за курение за рулем разделила общество пополам: разбираемся с экспертом
Эксперт Ласкин усомнился в эффективности штрафа...
Юбилейный КАМАЗ-54901 идет по конвейеру. На такие машины предприятие делает ставку в будущем.
26 сентября
Смотрите, юбилейный КАМАЗ! Что это за машина?
КАМАЗ выпустил 2,5 миллиона грузовиков и...

Идея штрафа за курение за рулем разделила общество пополам: разбираемся с экспертом

Эксперт Ласкин усомнился в эффективности штрафа за курение во время езды на авто

Камеры фото- и видеофиксации не способны отличить обычные сигареты от электронных, тем более, некоторые из них выглядят почти одинаково. Об рассказал гендиректор компании «Астралаб» Сергей Ласкин.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Его компания специализируется на разработке программного обеспечения для камер ГАИ и ЦОДД Сергей Ласкин. По словам Ласкина, можно научить нейросеть идентифицировать сигарету или телефон в руке водителя.

«Весь вопрос заключается в том, насколько вероятной будет ошибка. Я думаю, что достоверно и качественно отличить электронную сигарету от обычной будет тяжело. И надеюсь, что эта инициатива – просто запоздалая первоапрельская шутка», – с долей иронии замечает специалист.
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

При этом Ласкин подчеркивает, что нет ничего хорошего в том, когда при управлении транспортным средством водитель держит в руках телефон. Потому что в этом случае он не контролирует ситуацию на трассе. Но на сигарету обычно никто не смотрит, когда курит за рулем, напоминает эксперт. Поэтому с точки зрения безопасности упавшая зажженная сигарета более опасна, особенно если водитель начнет ее тушить, убежден Ласкин.

«Даже телефон в руке камера отслеживает небезупречно. Она установлена на улице и смотрит на вас через лобовое стекло, которое может быть загрязнено. Такие нарушения не выявляются в полностью автоматическом режиме», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, существуют электронные сигареты, которые выглядят абсолютно, как обыкновенные, подытожил Ласкин.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0