Идея штрафа за курение за рулем разделила общество пополам: разбираемся с экспертом

Эксперт Ласкин усомнился в эффективности штрафа за курение во время езды на авто

Камеры фото- и видеофиксации не способны отличить обычные сигареты от электронных, тем более, некоторые из них выглядят почти одинаково. Об рассказал гендиректор компании «Астралаб» Сергей Ласкин.

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Его компания специализируется на разработке программного обеспечения для камер ГАИ и ЦОДД Сергей Ласкин. По словам Ласкина, можно научить нейросеть идентифицировать сигарету или телефон в руке водителя.

«Весь вопрос заключается в том, насколько вероятной будет ошибка. Я думаю, что достоверно и качественно отличить электронную сигарету от обычной будет тяжело. И надеюсь, что эта инициатива – просто запоздалая первоапрельская шутка», – с долей иронии замечает специалист.

При этом Ласкин подчеркивает, что нет ничего хорошего в том, когда при управлении транспортным средством водитель держит в руках телефон. Потому что в этом случае он не контролирует ситуацию на трассе. Но на сигарету обычно никто не смотрит, когда курит за рулем, напоминает эксперт. Поэтому с точки зрения безопасности упавшая зажженная сигарета более опасна, особенно если водитель начнет ее тушить, убежден Ласкин.

«Даже телефон в руке камера отслеживает небезупречно. Она установлена на улице и смотрит на вас через лобовое стекло, которое может быть загрязнено. Такие нарушения не выявляются в полностью автоматическом режиме», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, существуют электронные сигареты, которые выглядят абсолютно, как обыкновенные, подытожил Ласкин.

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Источник: gazeta.ru