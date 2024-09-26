Лишение прав и штраф ₽10 тысяч — наказание за эту наклейку ужесточат

Госдума будет лишать прав водителей за повторное использование знака «Инвалид»

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий административную ответственность вплоть до лишения водительских прав за незаконную установку знака «Инвалид». Инициаторами стали группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Нилов подчеркнул, что на фоне роста цен на платные парковки количество желающих воспользоваться льготами неуклонно растет.

«И заведомо противозаконное использование недобросовестными персонажами опознавательного знака «Инвалид» на ТС должно наказываться не символическим штрафом, а сообразно, в том числе. и финансовой, и моральной стороне нарушения», – убежден парламентарий.

В настоящее время за подобное нарушение согласно статье 12.4 КоАП нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Нилов предлагает вынести незаконную установку знака «Инвалид», совершенную повторно, в отдельную часть и увеличить штраф до 10 тыс. рублей с лишением водительских прав сроком от одного до трех месяцев. В отношении должностных и юридических лиц штрафы тоже увеличатся в два раза – до 40 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

Реализация законопроекта создаст инвалидам условия для беспрепятственного доступа к социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре, убеждены инициаторы проекта.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: pnp.ru