#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лидирует «китаец»: названы самые популярные машины дешевле 3 млн рублей в РФ
26 сентября
Лидирует «китаец»: названы самые популярные машины дешевле 3 млн рублей в РФ
Кроссовер Omoda C5 стал самым продаваемым...
Knewstar 001
26 сентября
Стало известно, какие новые модели Knewstar появятся в России
Еще три модели бренда Geely переименуют для...
В ДТП попали 40 человек: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
26 сентября
В ДТП попали 40 человек: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Число пострадавших в аварии с автобусом в...

Лишение прав и штраф ₽10 тысяч — наказание за эту наклейку ужесточат

Госдума будет лишать прав водителей за повторное использование знака «Инвалид»

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий административную ответственность вплоть до лишения водительских прав за незаконную установку знака «Инвалид». Инициаторами стали группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Нилов подчеркнул, что на фоне роста цен на платные парковки количество желающих воспользоваться льготами неуклонно растет.

«И заведомо противозаконное использование недобросовестными персонажами опознавательного знака «Инвалид» на ТС должно наказываться не символическим штрафом, а сообразно, в том числе. и финансовой, и моральной стороне нарушения», – убежден парламентарий.
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

В настоящее время за подобное нарушение согласно статье 12.4 КоАП нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Нилов предлагает вынести незаконную установку знака «Инвалид», совершенную повторно, в отдельную часть и увеличить штраф до 10 тыс. рублей с лишением водительских прав сроком от одного до трех месяцев. В отношении должностных и юридических лиц штрафы тоже увеличатся в два раза – до 40 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Реализация законопроекта создаст инвалидам условия для беспрепятственного доступа к социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре, убеждены инициаторы проекта.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: pnp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Количество просмотров 11
26.09.2024
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0