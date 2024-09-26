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В ДТП попали 40 человек: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
26 сентября
В ДТП попали 40 человек: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Число пострадавших в аварии с автобусом в...
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В ДТП попали 40 человек: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Число пострадавших в аварии с автобусом в Ульяновске выросло до 15 человек

В ДТП с участием городского пассажирского автобуса и грузовика 24 сентября в Ульяновске пострадали 15 человек, возбуждено уголовное дело.

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По предварительной информации, днем 24 сентября на Московском шоссе водитель большегруза МАЗ с полуприцепом «Тонар» не уступил дорогу автобусу СИМАЗ маршрута № 20, который отъезжал от остановки «Автовокзал».

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Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

В аварию попали 40 человек. Как сообщили в Минздраве Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, в их числе трое детей.

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Источник: СУ СКР по Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / СУ СКР по Ульяновской области
26.09.2024
Фото:Telegram / СУ СКР по Ульяновской области
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