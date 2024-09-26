Водителям хотят запретить пользоваться мультимедийными системами

Минтранс планирует вписать в ПДД запрет на просмотр видео за рулем

В Минтрансе готовят изменения в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающие использование устройств, отвлекающих водителя от процесса управления. В ведомстве поясняют, что речь идет о смартфонах, планшетах и даже мультимедийных системах самой машины, если они «используются для просмотра видео в процессе движения».

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Авторы инициативы считают, что нововведение позволит повысить безопасность движения, а также провести «актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств».

Напомним, действующая с 2001 года статья 2.7 ПДД запрещает использовать во время движения телефон без устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук (hands-free). Есть и соответствующая статья 12.36.1 КоАП РФ – штраф за разговор по телефону без hands-free в размере 1,5 рублей. Дорожные камеры в Москве фиксируют использование телефона за рулем с 2020 года.

Однако смартфоны, планшеты и тем более мультимедиа самой машины нигде не упоминаются. Сейчас, если смартфон закреплен на удерживающему устройстве, то это фактически приравнивает ситуацию к использованию в режиме hands-free – руки в процессе не участвуют. Понятно, что показывать устройство может все что угодно – и необходимую навигацию, и развлекательный видеоконтент.

Впрочем, если изменения и случатся, то не в самой ближайшей перспективе. В Минтрансе подчеркивают, что повышение или установка новых штрафов за использование устройств за рулем автомобилей пока не обсуждаются и не планируются.

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Источник: Коммерсант