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Лидирует «китаец»: названы самые популярные машины дешевле 3 млн рублей в РФ

Кроссовер Omoda C5 стал самым продаваемым автомобилем до ₽3 млн в России

Сервис «Авто.ру» перечислил самые популярные у россиян модели по цене 1-3 млн рублей. Данный сегмент является самым популярным в стране.

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Лидирует кроссовер Omoda C5 со средней стоимостью 2,78 млн рублей (показатель в период с января по август 2024 года). Далее следует семейство Lada Granta (1,05 млн рублей), на третьей строчке находится Lada Vesta (1.68 млн рублей).

Omoda C5
Omoda C5

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Четвертое место занял кроссовер Haval Jolion со средней ценой 2,5 млн рублей), пятое – внедорожник Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).

Также в десятку самых продаваемых машин дешевле 3 млн рублей вошли: Changan CS55 Plus (2,75 млн рублей), Lada Niva Travel (1,33 млн рублей), Haval M6 (2,23 млн рублей), Omoda S5 (2,34 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Omoda C5
Lada Granta
Lada Vesta
Haval Jolion
Lada Niva Legend
Changan CS55 Plus
Lada Niva Travel
Haval M6
Omoda S5
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:От производителей
Количество просмотров 23
26.09.2024
Фото:От производителей
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