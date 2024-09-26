Лидирует «китаец»: названы самые популярные машины дешевле 3 млн рублей в РФ

Кроссовер Omoda C5 стал самым продаваемым автомобилем до ₽3 млн в России

Сервис «Авто.ру» перечислил самые популярные у россиян модели по цене 1-3 млн рублей. Данный сегмент является самым популярным в стране.

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Лидирует кроссовер Omoda C5 со средней стоимостью 2,78 млн рублей (показатель в период с января по август 2024 года). Далее следует семейство Lada Granta (1,05 млн рублей), на третьей строчке находится Lada Vesta (1.68 млн рублей).

Omoda C5

Четвертое место занял кроссовер Haval Jolion со средней ценой 2,5 млн рублей), пятое – внедорожник Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).

Также в десятку самых продаваемых машин дешевле 3 млн рублей вошли: Changan CS55 Plus (2,75 млн рублей), Lada Niva Travel (1,33 млн рублей), Haval M6 (2,23 млн рублей), Omoda S5 (2,34 млн рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,88 млн рублей).

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Autonews