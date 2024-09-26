Эти модели созданы для поклонников охоты, рыбалки и экстремального туризма

Красноярский завод «Север» представил пятидверный снегоболотоход «Турист»

56-я международная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство на Руси» открылась 26 сентября в ЦВК «Экспоцентр». В ходе мероприятия КАЗ «Север» представил в том числе снегоболотоход «Турист», сообщили в пресс-службе компании.

Снегоболотоход «Турист»

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Директор по развитию КАЗ «Север» Павел Трыков отметил, что модель специально разработана для поклонников охоты, рыбалки и экстремального туризма. До конца 2024 года компания планирует выпустить не менее 15 снегоболотоходов.

Снегоболотоход «Турист»

Пятидверный снегоболотоход «Турист» на шинах сверхнизкого давления также предполагает возможность размещения 5 пассажиров по ходу движения, а всего вмещает до 11 человек или до 1100 кг груза. Он создан для комфортных путешествий на длинные расстояния и рассчитан на самые непроходимые маршруты и экстремальные погодные условия.

Снегоболотоход «Турист»

Благодаря своим шинам этот транспорт не только не вязнет на болотах и зыбких грунтах, но и способен преодолевать водные преграды с полезной загрузкой до 500 кг. Вездеход подойдет не только охотникам и туристам, но позволит организовывать по-настоящему сложные экспедиции.

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Источник: Пресс-служба КАЗ «Север»