Этот седан сам паркуется и экономит 15% топлива: новинку показали на фото

GAC Group и Huawei показали Concept 1 с автопилотом и системой экономии топлива

Компания Guangzhou Automobile (GAC) в сотрудничестве с IT-гигантом Huawei презентовала в Китае седан Trumpchi 1 Concept. О новинке сообщили китайские СМИ.

Trumpchi 1 Concept

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Trumpchi 1 Concept в длину достигает 5,12 м, он оснащен новой системой GAC Super Range Extention, она оптимизирует работу гибридной системы. Благодаря этому, расход топлива ДВС снижается на 15 %, а запас хода на электротяге увеличивается на 12 %. Также седан оснащен автопилотом Qiankun ADS третьего поколения, он функционирует в условиях мегаполиса и способен распознавать различные препятствия, есть функция самостоятельной парковки.

Trumpchi 1 Concept

На текущем этапе о Trumpchi 1 Concept мало подробной информации, только общие сведения. Серийная версия получит 800-вольтовую архитектуру, батарею 56 кВт, а запас хода только в электрическом режиме составит порядка 300 км. Ожидается, что выпуск новинки начнется в первом квартале 2025 года.

В планах совместного партнерства GAC и Huawei наладить производство кроссовера и компактного седана. Эти две модели тоже будут выполнены для сегмента премиум.

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Источник: carnewschina.com