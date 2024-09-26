#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин
26 сентября
Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин
Президент заверил в реализации проектов...
Trumpchi 1 Concept
26 сентября
Этот седан сам паркуется и экономит 15% топлива: новинку показали на фото
GAC Group и Huawei показали Concept 1 с...
Проезд по платным трассам на гибридных машинах хотят сделать бесплатным
26 сентября
Проезд по платным трассам на гибридных машинах хотят сделать бесплатным
В Госдуме предложили отменить плату для...

Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин

Президент заверил в реализации проектов развития инфраструктуры по транзиту СПГ

Российская Федерация продолжит развивать инфраструктуру Севморпути в части транспортировки сжиженного-природного газа (СПГ), в том числе путем наращивания мощностей арктических портов и обеспечением проектов необходимыми газовозами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

В ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН) он подчеркнул, что СПГ из российской Арктики стал одним из якорных грузов Северного морского пути.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом. Будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру, Севморпути», – заверил российский лидер.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Путин подчеркнул, что для успешной реализации российских СПГ-проектов создают много проблем. Но это сказывается только на корректировке сроков их реализации, несмотря на все сложности, проекты будут реализованы в полном объеме, констатировал глава России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: interfax-russia.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Алексей Липницкий/ТАСС
Количество просмотров 20
26.09.2024
Фото:Алексей Липницкий/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0