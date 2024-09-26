Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин

Президент заверил в реализации проектов развития инфраструктуры по транзиту СПГ

Российская Федерация продолжит развивать инфраструктуру Севморпути в части транспортировки сжиженного-природного газа (СПГ), в том числе путем наращивания мощностей арктических портов и обеспечением проектов необходимыми газовозами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели (РЭН) он подчеркнул, что СПГ из российской Арктики стал одним из якорных грузов Северного морского пути.

«Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом. Будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру, Севморпути», – заверил российский лидер.

Путин подчеркнул, что для успешной реализации российских СПГ-проектов создают много проблем. Но это сказывается только на корректировке сроков их реализации, несмотря на все сложности, проекты будут реализованы в полном объеме, констатировал глава России.

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Источник: interfax-russia.ru