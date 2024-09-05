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Президент на ВЭФ рассказал о достигнутых результатах развития Севморпути

Путин заявил, что России необходимо наращивать грузопоток по Севморпути

По состоянию на конец 2023 года мощность портов Северного морского пути составила свыше 40 миллионов тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

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«Мы считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним», – подчеркнул российский лидер.

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Путин напомнил, что каботажные рейсы по Северному морскому пути запустили еще два года назад. А в настоящее время по этой схеме функционируют 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока.

Пленарное заседание с участием главы России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума состоялось сегодня, 5 сентября. Мероприятия продлится до 6 сентября, в нынешнем году оно проходит под девизом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
Количество просмотров 58
05.09.2024
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
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