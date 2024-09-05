Президент на ВЭФ рассказал о достигнутых результатах развития Севморпути
По состоянию на конец 2023 года мощность портов Северного морского пути составила свыше 40 миллионов тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Мы считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним», – подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что каботажные рейсы по Северному морскому пути запустили еще два года назад. А в настоящее время по этой схеме функционируют 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока.
Пленарное заседание с участием главы России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума состоялось сегодня, 5 сентября. Мероприятия продлится до 6 сентября, в нынешнем году оно проходит под девизом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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Источник: ria.ru