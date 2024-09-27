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Выдохнули: личные электросамокаты разрешили не регистрировать — пока

Госдума не поддержала проект закона об обязательной регистрации электросамокатов

Государственная дума РФ не одобрила проект закона об обязательной регистрации электросамокатов с формулировкой «поддерживается, но в предложенной редакции цель не достигается».

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Документ в октябре 2023 года внесла на рассмотрение группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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Соответствующие изменения предполагалось внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Речь в проекте закона шла о том, что владельцы электросамокатов должны регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) на сайте Госуслуг с последующим присвоением госномера, по аналогии с автомобилем.

«Если конструкция электросамоката не позволяет этого сделать [установить госномер на корпус], то эксплуатация такого СИМ на дорогах общего пользования, пешеходных зонах не допускается», – говорится в пояснительной записке к документу.

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Авторы инициативы подчеркивали, что электросамокатчики покидают место ДТП, и установить их личность можно только в случае с арендованным транспортом. В случае же с личным такой возможности нет. Дело в том, что видеокамеры на дорогах не могут распознать лица пользователей СИМ, особенно, когда они в шлемах или масках, уточняли парламентарии.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
27.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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