Этот автомобиль продают в РФ, и вот почему вам не надо его покупать

Кроссовер Chevrolet Groove получил оценку «ноль звезд» на краш-тесте Latin NCAP

Краш-тест по одной из широко известных методик Latin NCAP выявил низкий уровень безопасности компактного кроссовера Chevrolet Groove. Малолитражка получила ноль звезд из пяти возможных. При лобовом ударе кроссовер обнаружил «неустойчивую конструкцию», при этом защита груди, коленей и ступней водителя признана «незначительной».

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Chevrolet Groove

Тест на боковой удар показал «значительное проникновение в салон», а при имитации наезда на пешехода выявилась слабая защита головы и ног. В итоге по совокупности результатов всех испытаний сформировались такие оценки по защищенности: 39,42% у взрослых пассажиров, 68,57% у детей, 36,37% у пешеходов и 58,14% – от электронных ассистентов. Это дало финальную оценку в ноль звезд.

Председатель правления Latin NCAP Стефан Бродзяк (Stephan Brodziak) обратился к Chevrolet с «настоятельным призывом» устранить серьезные недостатки в безопасности Chevrolet Groove, имеющим высокую популярность в Латинской Америке (и самым продаваемым кроссовером в Чили), но получившим нулевую оценку в краш-тесте. А автомобилистам рекомендовал воздержаться от покупки этой модели до тех пор, пока не будут внесены и протестированы существенные улучшения.

Chevrolet Groove

На опубликованные результаты Latin NCAP отреагировал представитель Chevrolet Чад Лайонс (Chad Lyons):

«Chevrolet Groove стандартно оснащен четырьмя подушками безопасности (двумя передними и двумя боковыми), системой торможения на четыре колеса с антиблокировочной системой и электронным распределением тормозного усилия, дисковыми тормозами StabiliTrak, камерой заднего вида и напоминанием о ремне безопасности – наравне с другими автомобилями на рынке. Groove, как и все автомобили, которые мы производим по всему миру, соответствует всем государственным нормам безопасности в странах, в которых они продаются», – подчеркнул Лайонс.

Chevrolet – не единственный скандальный участник Latin NCAP последнего времени: ранее в сентябре оценку «ноль звезд» также заработал другой компактный кроссовер Toyota Raize. Однако сравнимая с ними по оснащению и цене Dacia Sandero несколько лет назад тестировалась в аналогичном Euro NCAP – и получила две звезды.

Groove дебютировал около четырех лет назад и поразил низкой базовой ценой в 12 000 долларов.

По сути, это обновленный Baojun 510, производимый в Китае совместным предприятием SAIC-GM-Wuling. Он экспортируется на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока, где носит эмблему Chevrolet. По альтернативным каналам такие машины попадают и в Россию: по данным «За рулем», около года назад ряд мультибрендовых салонов начал предлагать Groove по ценам от 2,4-2,5 млн рублей.

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Источник: Motor1