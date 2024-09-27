#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сочетание характеристик двигателя и механической шестиступенчатой коробки передач прекрасное.
27 сентября
Пробег 300 000 км, а он как новый: вот что такое класика!
Land Rover Defender – носитель истинно...
Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин
26 сентября
Инфраструктура Севморпути будет развиваться несмотря на усилия Запада — Путин
Президент заверил в реализации проектов...
Trumpchi 1 Concept
26 сентября
Этот седан сам паркуется и экономит 15% топлива: новинку показали на фото
GAC Group и Huawei показали Concept 1 с...

Пробег 300 000 км, а он как новый: вот что такое класика!

Land Rover Defender – носитель истинно британского стиля и настоящий внедорожник – побывал на тестах «За рулем».

Семейные традиции

К 1948 году мода на классический джаз стала понемногу спадать. Ему на смену пришел стиль ритм-н‑блюз. Именно такие композиции занимали первые строчки хит-парадов. В том же 1948 году на экраны вышел фильм Витторио де Сико «Похитители велосипедов», открывший дорогу киноэстетике новой волны. А в Великобритании начали производство необычного автомобиля по имени Land Rover.

Почитать еще: Как припарковаться впритирку без камер и парктроников

Фирма Rover откликнулась на призыв правительства производить товары, которые могли бы идти на экспорт и таким образом помочь поднять экономику страны после войны. Не без влияния, конечно, американского внедорожникаWillys МВ, который во время войны узнали во всём мире, британцы сделали нечто среднее между небольшим грузовиком и трактором.

На прочной раме стоял простой открытый кузов. Бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивал всего 50 л. с. Полноприводная трансмиссия включала в себя четырехступенчатую коробку передач, подключаемый передний привод и понижающую передачу. База машины составляла всего 2032 мм – 80 дюймов. Поэтому автомобиль и получил имя Land Rover 80.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Прошло десятилетие. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Музыкальные хит-парады возглавляли композиции Чака Берри – одного из пионеров рока. Land Rover тоже, конечно, изменился.

Колесную базу увеличили до 2235 мм, помимо бензинового мотора можно было выбрать и 2‑литровый дизель. Появился и Land Rover 109 с базой 2769 мм. Но основа, философия и дизайн автомобиля остались прежними. Тот, кто осмелился купить необычную машину десять лет назад, приобретая свежую, мог сказать: «Я давно езжу на Ленд Ровере», – и все понимали, о чём идет речь.

Под капотом – неубиваемый дизель объемом 2,4 л.
Под капотом – неубиваемый дизель объемом 2,4 л.

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Менялись моды и направления. Но и в 1968 году, когда весь мир сходил с ума от композиции битлов Hey Jude и ужастика «Ребенок Розмари» Романа Полански, Land Rover по-прежнему оставался самим собой и не терял, а только приобретал новых поклонников.

За четыре следующих десятилетия машина, конечно, менялась. Появилось множество модификаций, в 1971 году стартовала версия с бензиновым V8 объемом 3,5 л и мощностью 91 л. с., в 1981 году появилось имя Defender (англ. – «защитник»).

Задние фонари, как и всё остальное, – классика.
Откидная подножка под дверью багажника.

В 2008‑м по миру уже распространялся рэп. А на экраны вышел очередной опус Стивена Спилберга про Индиану Джонса. Но тот, кто приобрел вот такойDefender специальной серии SVX, сделанной к 60‑летнему юбилею модели, – мог гордо сказать: «Еще мой дедушка ездил на Ленд Ровере». Вот что такое классика!

НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Покойная королева Великобритании Елизавета II получила профессию шофера еще во время Второй мировой войны. Чуть ли не до 90 лет она ездила за рулем по своим угодьям, и чаще всего именно на классическом длинном Ленд Ровере, который особенно уважала.

Вечные ценности

Первый переднемоторный Porsche: ретротест 45 лет спустя

Конечно, он не такой, как машина 1948‑го, 1958‑го и 1968 годов. Автомобиль 2008 года по-прежнему с жесткими зависимыми мостами, но на пружинах. Все тормоза – дисковые и работают, кстати, прекрасно. Дизель Ford рабочим объемом 2,4 л развивает 122 л. с. – на треть больше, чем некогда топовый бензиновый V8 объемом 3,5 л. Между прочим, двигатель этого автомобиля прошел уже 300 тысяч км и признаков старения пока не проявляет.

В машине есть все необходимые удобства, кроме, конечно, всяких дисплеев, к «автомобильности» имеющих отдаленное отношение. Есть и кондиционер, и электрические стеклоподъемники. Правда, задние стеклоподъемники – ручные. Но в Ленд Роверах пижоны и сибариты не ездят, даже на заднем сиденье.

Роскошные кресла Recaro – отличительная черта юбилейной версии. Сзади в огромном автомобиле не так чтоб уж очень просторно.
Роскошные кресла Recaro – отличительная черта юбилейной версии. Сзади в огромном автомобиле не так чтоб уж очень просторно.
Между сиденьями – огромный бокс.
Прозрачный люк – с механическим приводом.

Помимо «крутилок» на задних дверях, здесь есть, конечно, и иные британские скрепы, сравнимые с отдельными, без смесителей, кранами холодной и горячей воды. Они до сих пор существуют в некоторых британских домах и в провинциальных гостиницах. Чтобы умыться теплой водой, извольте смешать ее в раковине.

А чтобы открыть дверь багажника Ленд Ровера, извольте поднять смешную ручку, сделанную в стилистике сороковых. Хотите включить наружное освещение – толкните от себя комичный малюсенький рычажок слева от руля. А чтобы помыть заднее стекло, надо нажать две отдельные кнопки: омывателя и очистителя.

В багажнике стояли еще два сиденья. Но владельцы их, как правило, снимали.
В багажнике стояли еще два сиденья. Но владельцы их, как правило, снимали.

Водитель, как и в машине первой серии далекого 1948 года, прижат к двери: в классическом Ленд Ровере, понятно, к правой, в этом – к левой.

Продолжение – на следующей странице

Страницы
123Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

Канунников Сергей
Фото:Константин Якубов
27.09.2024
Фото:Константин Якубов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Defender ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+2