Пробег 300 000 км, а он как новый: вот что такое класика!

Land Rover Defender – носитель истинно британского стиля и настоящий внедорожник – побывал на тестах «За рулем».

Семейные традиции

К 1948 году мода на классический джаз стала понемногу спадать. Ему на смену пришел стиль ритм-н‑блюз. Именно такие композиции занимали первые строчки хит-парадов. В том же 1948 году на экраны вышел фильм Витторио де Сико «Похитители велосипедов», открывший дорогу киноэстетике новой волны. А в Великобритании начали производство необычного автомобиля по имени Land Rover.

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Фирма Rover откликнулась на призыв правительства производить товары, которые могли бы идти на экспорт и таким образом помочь поднять экономику страны после войны. Не без влияния, конечно, американского внедорожникаWillys МВ, который во время войны узнали во всём мире, британцы сделали нечто среднее между небольшим грузовиком и трактором.

На прочной раме стоял простой открытый кузов. Бензиновый двигатель объемом 1,6 л развивал всего 50 л. с. Полноприводная трансмиссия включала в себя четырехступенчатую коробку передач, подключаемый передний привод и понижающую передачу. База машины составляла всего 2032 мм – 80 дюймов. Поэтому автомобиль и получил имя Land Rover 80.

Прошло десятилетие. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Музыкальные хит-парады возглавляли композиции Чака Берри – одного из пионеров рока. Land Rover тоже, конечно, изменился.

Колесную базу увеличили до 2235 мм, помимо бензинового мотора можно было выбрать и 2‑литровый дизель. Появился и Land Rover 109 с базой 2769 мм. Но основа, философия и дизайн автомобиля остались прежними. Тот, кто осмелился купить необычную машину десять лет назад, приобретая свежую, мог сказать: «Я давно езжу на Ленд Ровере», – и все понимали, о чём идет речь.

Под капотом – неубиваемый дизель объемом 2,4 л.

Менялись моды и направления. Но и в 1968 году, когда весь мир сходил с ума от композиции битлов Hey Jude и ужастика «Ребенок Розмари» Романа Полански, Land Rover по-прежнему оставался самим собой и не терял, а только приобретал новых поклонников.

За четыре следующих десятилетия машина, конечно, менялась. Появилось множество модификаций, в 1971 году стартовала версия с бензиновым V8 объемом 3,5 л и мощностью 91 л. с., в 1981 году появилось имя Defender (англ. – «защитник»).

Задние фонари, как и всё остальное, – классика. Откидная подножка под дверью багажника.

В 2008‑м по миру уже распространялся рэп. А на экраны вышел очередной опус Стивена Спилберга про Индиану Джонса. Но тот, кто приобрел вот такойDefender специальной серии SVX, сделанной к 60‑летнему юбилею модели, – мог гордо сказать: «Еще мой дедушка ездил на Ленд Ровере». Вот что такое классика!

НА СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА Покойная королева Великобритании Елизавета II получила профессию шофера еще во время Второй мировой войны. Чуть ли не до 90 лет она ездила за рулем по своим угодьям, и чаще всего именно на классическом длинном Ленд Ровере, который особенно уважала.

Вечные ценности

Конечно, он не такой, как машина 1948‑го, 1958‑го и 1968 годов. Автомобиль 2008 года по-прежнему с жесткими зависимыми мостами, но на пружинах. Все тормоза – дисковые и работают, кстати, прекрасно. Дизель Ford рабочим объемом 2,4 л развивает 122 л. с. – на треть больше, чем некогда топовый бензиновый V8 объемом 3,5 л. Между прочим, двигатель этого автомобиля прошел уже 300 тысяч км и признаков старения пока не проявляет.

В машине есть все необходимые удобства, кроме, конечно, всяких дисплеев, к «автомобильности» имеющих отдаленное отношение. Есть и кондиционер, и электрические стеклоподъемники. Правда, задние стеклоподъемники – ручные. Но в Ленд Роверах пижоны и сибариты не ездят, даже на заднем сиденье.

Роскошные кресла Recaro – отличительная черта юбилейной версии. Сзади в огромном автомобиле не так чтоб уж очень просторно.

Между сиденьями – огромный бокс. Прозрачный люк – с механическим приводом.

Помимо «крутилок» на задних дверях, здесь есть, конечно, и иные британские скрепы, сравнимые с отдельными, без смесителей, кранами холодной и горячей воды. Они до сих пор существуют в некоторых британских домах и в провинциальных гостиницах. Чтобы умыться теплой водой, извольте смешать ее в раковине.

А чтобы открыть дверь багажника Ленд Ровера, извольте поднять смешную ручку, сделанную в стилистике сороковых. Хотите включить наружное освещение – толкните от себя комичный малюсенький рычажок слева от руля. А чтобы помыть заднее стекло, надо нажать две отдельные кнопки: омывателя и очистителя.

В багажнике стояли еще два сиденья. Но владельцы их, как правило, снимали.

Водитель, как и в машине первой серии далекого 1948 года, прижат к двери: в классическом Ленд Ровере, понятно, к правой, в этом – к левой.

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