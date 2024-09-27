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«За рулем» поздравляет всех любителей путешествий со Всемирным днем туризма
27 сентября отмечается Всемирный день туризма и...
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На АВТОВАЗе назвали «бомбой» дизайн нового кроссовера Lada
27 сентября
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В РФ привезли новый кроссовер Chevrolet по цене Москвича

В России появился в продаже новый кроссовер Chevrolet Tracker от 1,72 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Chevrolet Tracker по параллельным каналам. Стоят такие машины примерно как Москвич 3: цены начинаются от 1 728 700 рублей.

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Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

За столько Tracker 2023 года выпуска предлагает привезти под заказ компания из Владивостока. Покупатель получит автомобиль с литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и классической 6-скоростной АКП. В списке оснащения мультируль, люк в крыше, климат-контроль, медиакомплекс с сенсорным экраном и другое.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Модификацию с турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 165 л.с. и вариатором частное лицо из Москвы продает из наличия за 2 100 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль в максимально возможной комплектации.

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116-сильный Tracker за 2 180 000 рублей продают в Перми. 132-сильный вариант с мотором объемом 1,2 литра дилер из Уфы предлагает за 2 999 000 рублей. При этом последний автомобиль также богато оснащен: панорамная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, круиз-контроль, камера заднего вида, система контроля слепых зон и другое.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 8
27.09.2024
Фото:Chevrolet
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