В РФ привезли новый кроссовер Chevrolet по цене Москвича

В России появился в продаже новый кроссовер Chevrolet Tracker от 1,72 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые Chevrolet Tracker по параллельным каналам. Стоят такие машины примерно как Москвич 3: цены начинаются от 1 728 700 рублей.

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Chevrolet Tracker

За столько Tracker 2023 года выпуска предлагает привезти под заказ компания из Владивостока. Покупатель получит автомобиль с литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и классической 6-скоростной АКП. В списке оснащения мультируль, люк в крыше, климат-контроль, медиакомплекс с сенсорным экраном и другое.

Модификацию с турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 165 л.с. и вариатором частное лицо из Москвы продает из наличия за 2 100 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль в максимально возможной комплектации.

116-сильный Tracker за 2 180 000 рублей продают в Перми. 132-сильный вариант с мотором объемом 1,2 литра дилер из Уфы предлагает за 2 999 000 рублей. При этом последний автомобиль также богато оснащен: панорамная крыша, беспроводная зарядка для гаджетов, круиз-контроль, камера заднего вида, система контроля слепых зон и другое.

Chevrolet Tracker

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Источник: «Автоновости дня»