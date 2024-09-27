Россияне стали больше доверять китайским автоновинкам в 2024 году

Лидерами по популярности в РФ среди автоновинок стали Belgee X70 и GAC GS3

Лидерами по популярности в РФ среди новых моделей авто летом 2024 года стали кроссоверы Belgee X70 и GAC GS3, рассказали эксперты «Авито Авто». Первый получил 36,52% от всего спроса на новые модели из перечня. Доля GAC GS3 составила 34,31%.

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Третье место в рейтинге самых популярных новинок занял рамный внедорожник Haval H9 второго поколения с 12,59% от спроса. На четвертой строчке расположился седан Geely Preface (7,86%), на пятой – кроссовер Haval F7 новой, второй генерации (4,18%).

Две модели из пятерки лидеров по спросу относятся к среднему ценовому сегменту (1,5-3 млн рублей). Средний ценник остальных автомобилей превышает отметку в 3 млн рублей.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников рассказал, что спрос на модели, представленные летом 2024 года в РФ, продемонстрировал, что в лидеры с большим отрывом вышли довольно новые для российского рынка марки. То есть, потребители стали доверять этим компаниям и активно изучают предлагаемые ими автоновинки, пояснил Хомутинников.

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Источник: «Известия»