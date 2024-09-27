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Как не лишиться и денег, и машины: эксперт перечислил уловки автомошенников

Эксперт Манаенков объяснил, как выявить мошенников при покупке авто из-за рубежа

Перед тем, как доверить покупку иномарки компании-подборщику или профессиональному продавцу, нужно запросить учредительные документы или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), и проверить юридическую чистоту фирмы через налоговую службу. Таким советом поделился руководитель службы по работе с профессиональными продавцами «Авто.ру» Максим Манаенков.

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«Если у продавца нет официально оформленного бизнеса, и он занимается продажей как частное лицо, это достаточно веский повод отказаться от сотрудничества при заказе автомобиля из-за границы», – предостерегает эксперт.
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Манаенков рекомендует обратить внимание на рейтинги и отзывы о продавце на проверенных классифайдах. На таких сервисах очень сложно подделать отзывы и рейтинги, подчеркивает специалист. Как правило, опытные и добросовестные продавцы имеют партнеров за границей, которые могут устроить показ автомобиля посредством видеосвязи. Тараянц напоминает, что ни один продавец не будет гарантировать срок доставки иномарки из-за рубежа менее, чем месяц.

«Если автоподборщик уверяет, что точно доставит авто за пару недель, стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенник или просто человек без какого-либо опыта и понимания текущих реалий», – объясняет эксперт.

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Добросовестные продавцы совершают сделку на основе договора, не требуя перевода на карту или по номеру телефона. Просьбы о переводе денег должны насторожить, это еще один признак, что продавец – мошенник, констатирует Манаенков.

Во время оплаты покупки не стоит вносить всю сумму сразу, лучше детализировать платеж по смете. Например, доставку лучше оплачивать по факту, при наличии фото- или видеоподтверждения прибытия автомобиля, подытожил Манаенков.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
27.09.2024
Фото:Unsplash
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