Почему водителей раздражает сильное хлопанье двери машины — причины очень веские
Привычка сильно хлопать дверью автомобиля может иметь негативные последствия в виде выхода из строя различных узлов и компонентов. Об этом водителям напомнили автоэксперты.
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В первую очередь повреждаются резиновые уплотнители, они первыми принимают удар, в итоге деформируются и теряют свою форму. В зимнее время на морозе уплотнитель дубеет, хуже поглощает удар и амортизирует. В результате на поверхности образуются микротрещины и разрывы. Как следствие – герметичность снижается, кроме того, в салон могут попасть влага и пыль.
Страдают направляющие стеклоподъемника, механизм которого из-за ударов и сильной вибрации по кузову расшатывается. В итоге функционал срабатывания механизма ухудшается. Также могут повредиться тросик, электропривод стеклоподъемника и датчики в корпусе механизма.
Изнашивается механизм замка, у него есть определенный запас прочности, но сильное хлопанье дверью может вывести из строя крючковой фиксатор или нарушить геометрию механизмов. Это чревато проблемами с закрыванием и открыванием.
Начинает некорректно работать микросхемы, установленные в стойку или на саму дверь. Из-за этого неправильно срабатывает сигнализация, а также подсветка салона. Может деформироваться прижимный датчик, сигнализирующий о закрытии/открытии двери. Поэтому на приборной панели загорится индикатор об ошибке. В некоторых автомобилях будет может звучать сигнал о незакрытой двери.
Достаточно прочные пластиковые обшивки дверей автомобиля при регулярном агрессивном воздействии могут деформироваться, подытожили эксперты.
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Источник: tarantas.news