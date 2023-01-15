На холодильнике тренируйся! Почему водителей так возмущает сильное хлопанье дверью

Как оказалось, для раздражения у них есть все основания.

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«Не хлопайте дверью!» — часто просят водители своих пассажиров. И они абсолютно правы в своих просьбах: неаккуратное обращение с дверью может стать причиной целого ряда поломок.

В первую очередь, это замки в дверях. Результатом сильных хлопков дверью может стать расшатывание механизма и выход его из строя. Особенно в морозы, когда сплавы металлов становятся хрупки, а при сильных ударах некоторые детали трескаются и отламываются.

Подвержены температурным воздействиям и пластиковые детали. Направляющие центрального замка или актуаторы охранной системы могут слететь, отломиться или перекоситься от удара. В итоге при нажатии кнопки на брелке какой-то из замков будет закрываться некорректно, создавая риск блокирования двери.

Иногда в замок попадает влага и при замерзании создает помехи для работы механизма. Тогда при ударе дверью подвижные части заедают, и дверь совсем перестает закрываться. После хлопка она отскакивает обратно.

От сильных ударов дверью могут поломаться приводы стеклоподъемников. Они ослабевают, из-за чего возникают скрипы и посторонние шумы.

И в целом, громкий удар дверью водитель воспринимает как неуважение к нему лично.

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Источник: АиФ

Фото: LIFETIME