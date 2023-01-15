На холодильнике тренируйся! Почему водителей так возмущает сильное хлопанье дверью — журнал За рулем

На холодильнике тренируйся! Почему водителей так возмущает сильное хлопанье дверью

Как оказалось, для раздражения у них есть все основания.

Материалы по теме
Москвич 3: все подробности и первый тест!

«Не хлопайте дверью!» — часто просят водители своих пассажиров. И они абсолютно правы в своих просьбах: неаккуратное обращение с дверью может стать причиной целого ряда поломок.

В первую очередь, это замки в дверях. Результатом сильных хлопков дверью может стать расшатывание механизма и выход его из строя. Особенно в морозы, когда сплавы металлов становятся хрупки, а при сильных ударах некоторые детали трескаются и отламываются.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Подвержены температурным воздействиям и пластиковые детали. Направляющие центрального замка или актуаторы охранной системы могут слететь, отломиться или перекоситься от удара. В итоге при нажатии кнопки на брелке какой-то из замков будет закрываться некорректно, создавая риск блокирования двери.

Иногда в замок попадает влага и при замерзании создает помехи для работы механизма. Тогда при ударе дверью подвижные части заедают, и дверь совсем перестает закрываться. После хлопка она отскакивает обратно.

От сильных ударов дверью могут поломаться приводы стеклоподъемников. Они ослабевают, из-за чего возникают скрипы и посторонние шумы.

И в целом, громкий удар дверью водитель воспринимает как неуважение к нему лично.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: АиФ

Фото: LIFETIME

Наше новое видео
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo
Москвич 3: все подробности и первый тест!
2 российские новинки, которые заменят Ford

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров155
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: