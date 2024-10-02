Назван топ-5 марок автомобилей, паркующихся на велодорожках

В Дептрансе рассказали, машины каких марок чаще всего нарушают правила парковки

Владельцы таких марок автомобилей, как Mercedes и Lexus, чаще остальных водителей нарушали Правила дорожного движения, создавая помехи велосипедистам и другим участникам дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Согласно данным ведомства, более 500 автомобилей премиум-класса эвакуировали с велодорожек в 2024 году по решению инспекторов МАДИ. Чаще всего свои машины оставляли владельцы Mercedes и Lexus.

В топ-5 антирейтинга вошли также марки BMW (85), Porsche (69) и Bentley (57). Всем нарушителям ПДД выписали штраф в размере трех тысяч рублей за парковку на велодорожке в зоне действия запрещающего знака.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, инспекторы МАДИ круглосуточно следят за соблюдением правил остановки и стоянки на улицах с велодорожками.

«Брошенные на велополосах авто могут привести к авариям с серьезными последствиями. Просим водителей быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах», – напомнил Ликсутов.

В Дептрансе призывают жителей Москвы, ставших свидетелями нарушений правил парковки, сообщать об этом в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) по номеру телефона: +7(495)540-76-56.

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Источник: пресс-служба Дептранса