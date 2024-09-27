Кроссовер Москвич получил новую интересную опцию

Автозавод «Москвич» начал производство двухцветных кроссоверов Москвич 3

Автозавод «Москвич» начал выпуск кроссоверов Москвич 3 с двухцветной окраской.

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«Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим клиентам новые опции и модели. Благодаря переходу на производство по технологии полного цикла, включая сварку и окраску, мы теперь можем выпускать двухцветные автомобили», – заявили в пресс-службе предприятия.

Контрастные черные крыша и стойки кузова доступны для Москвича 3 в сочетании с любым основным цветом – белым, серым, красным или голубым. Двухцветную окраску можно заказать за 18 тыс. рублей. Завод уже начал отгружать такие автомобили дилерам.

Кроссоверы Москвич 3 выпускают в Москве с 2022 года. Бензиновая версия оснащается турбомотором 1.5, а также МКП или вариатором.

Москвич 3

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Источник: пресс-служба завода «Москвич»