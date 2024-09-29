Минеральное масло вместо синтетики: безопасна ли такая экономия

Автоэксперт Родионов: в двигатель надо заливать только рекомендованное масло

Многие автовладельцы задумываются, безопасен ли переход с более дорогого моторного масла на дешевое минеральное. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, в связи с этим пояснил, что заливать в двигатель необходимо то масло, которое рекомендовал автопроизводитель.

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«Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может», – отмечает специалист.

Также необходимо учитывать климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если в регионе температура не опускается ниже −25 и автопроизводитель разрешает использование минерального масла, это допустимо. В иных случаях переходить на минеральное масло не допускается.

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Источник: Российская газета