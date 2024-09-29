Минеральное масло вместо синтетики: безопасна ли такая экономия
Многие автовладельцы задумываются, безопасен ли переход с более дорогого моторного масла на дешевое минеральное. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, в связи с этим пояснил, что заливать в двигатель необходимо то масло, которое рекомендовал автопроизводитель.
Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?
«Никаких вариаций и экспериментов здесь быть не может», – отмечает специалист.
Также необходимо учитывать климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если в регионе температура не опускается ниже −25 и автопроизводитель разрешает использование минерального масла, это допустимо. В иных случаях переходить на минеральное масло не допускается.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Российская газета