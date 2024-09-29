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Названы основные причины постороннего шума двигателя в автомобиле

Автоэксперт Стрельбицкий перечислил пять причин стука в моторе

Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что стук в двигателе является серьезной проблемой, которая может указывать на разного рода неисправности, практически все они критичны и требуют скорейшего устранения.

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Специалист замечает, что причиной может послужить износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала.

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А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Также среди возможных причин появления стука в моторе: износ поршней, колец или стенок цилиндров, неисправность клапанов, проблемы с системой зажигания или питания, плохая циркуляция масла или его недостаток.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
29.09.2024
Фото:АГН Москва
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