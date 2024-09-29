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Модели B-класса и кроссоверы: названы лучшие машины для водителей-новичков

Автоблогер Булкин: начинающим водителям подойдут Hyundai Solaris или Kia Rio

Водителям-новичкам больше подойдут модели B-класса, а также кроссоверы, рассказал автоэксперт Александр Булкин. Среди автомобилей B-класса он посоветовал обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta.

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При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris. У этих недорогих машин очень высокая ликвидность и при перепродаже владелец ничего не потеряет.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

По словам специалиста, лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Эксперт рекомендует потратиться изначально, чтобы потом не потерять еще больше денег, а также времени при ремонте купленной машины.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

Hyundai Solaris
Kia Rio
Volkswagen Polo
Lada Granta

Источник: News.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
29.09.2024
Фото:freepik / freepik
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