Модели B-класса и кроссоверы: названы лучшие машины для водителей-новичков
Водителям-новичкам больше подойдут модели B-класса, а также кроссоверы, рассказал автоэксперт Александр Булкин. Среди автомобилей B-класса он посоветовал обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta.
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При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris. У этих недорогих машин очень высокая ликвидность и при перепродаже владелец ничего не потеряет.
По словам специалиста, лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Эксперт рекомендует потратиться изначально, чтобы потом не потерять еще больше денег, а также времени при ремонте купленной машины.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
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Источник: News.ru