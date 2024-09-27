Россияне продолжают скупать автомобили премиум-класса

«Автостат»: россияне купили в августе 217 автомобилей с пробегом сегмента Luxury

Жители России в августе 2024 года приобрели 217 подержанных машин сегмента Luxury, это на 7% больше, чем в августе прошлого года, когда продажи составили 202 экземпляра. Такую статистику привели специалисты аналитического агентства «Автостат».

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В частности, на марку Bentley пришлось 77 штук, это более 35% всех люксовых автомобилей с пробегом. Пятую часть сегмента на вторичке занимает Rolls-Royce (45 шт.), затем в списке идут Lamborghini и Maserati (по 38 шт. каждый). Кроме того, россияне в конце текущего лета приобрели 13 машин с пробегом бренда Ferrari и 6 – Aston Martin.

В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам августа вошли Bentley Continental GT (41 шт.), Lamborghini Urus (30 шт.), Bentley Bentayga (16 шт.), Maserati Levante (16 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (15 шт.). В Москве купили 52% люксовых автомобилей с пробегом (112 экз.), 20% рынка пришлось на Петербург и Подмосковье (24 и 19 шт. соответственно).

В Краснодарском крае купили 10 подержанных суперкаров, в остальных регионах России показатели еще ниже. В целом, по итогам восьми месяцев 2024 года на вторичном рынке куплено 1481 машина сегмента Luxury. Это на четыре автомобиля (-0,3%) меньше, чем за январь – август 2023 года.

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Источник: Автостат