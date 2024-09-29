Что категорически нельзя чинить в автомобиле самостоятельно
Современные автомобили являются довольно сложными конструкциями, поэтому ремонт многих агрегатов самостоятельно лучше не производить, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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По его словам, однозначно не стоит ремонтировать самому двигатель, так как необходим специальный инструмент и описание технологии. Также самому лучше не обновлять программное обеспечение, поскольку это делается с помощью специальных сканеров. Также требуется допуск на портал импортера.
Еще не следует самостоятельно проводить ремонт коробок передач, а также электрокаров. В последнем случае необходим специальный допуск по работе с высоковольтными элементами.
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Источник: Российская газета