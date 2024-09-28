Эту Camry угоняли аж 4 раза подряд: как такое произошло?

Челябинские мошенники 4 раза инсценировали угон Toyota Camry из-за страховки

В Челябинске раскрыта хитроумная схема мошенничества, которая позволила четырём мужчинам «заработать» 3 миллиона рублей за счет страховки.

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По данным областного управления МВД, группа мошенников четыре раза имитировала угон одной и той же Toyota Camry. Каждый раз владельцы и похитители искусно «проигрывали» сцену угона, предоставляя страховой компании видеозаписи и детализированные описания.

Toyota Camry

Мошенники постоянно меняли идентификационные данные машины, подделывали документы и предоставляли фальшивые сведения о хищении. Сценарий угона был отрепетирован до мелочей: оставленная на охраняемой стоянке машина, профессиональное видео угона – всё было продумано для убеждения страховой компании в законности возмещения.

Полиция разоблачила мошенническую схему, обнаружив, что владельцы Toyota Camry и похитители находятся в сговоре. Трое из четверых фигурантов дела о мошенничестве были арестованы, один отпущен под обязательство о явке.

Умышленный ввод в заблуждение страховой компании с целью незаконного получения выплат является серьезным нарушением договора страхования. Подобные мошенничества увеличивают риск повышения страховых премий для всех страхователей, поскольку страховые компании вынуждены компенсировать убытки от мошеннических действий.

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Источник: Главное управление МВД России по Челябинской области