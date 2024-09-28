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Эту Camry угоняли аж 4 раза подряд: как такое произошло?

Челябинские мошенники 4 раза инсценировали угон Toyota Camry из-за страховки

В Челябинске раскрыта хитроумная схема мошенничества, которая позволила четырём мужчинам «заработать» 3 миллиона рублей за счет страховки.

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По данным областного управления МВД, группа мошенников четыре раза имитировала угон одной и той же Toyota Camry. Каждый раз владельцы и похитители искусно «проигрывали» сцену угона, предоставляя страховой компании видеозаписи и детализированные описания.

Toyota Camry
Toyota Camry
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Мошенники постоянно меняли идентификационные данные машины, подделывали документы и предоставляли фальшивые сведения о хищении. Сценарий угона был отрепетирован до мелочей: оставленная на охраняемой стоянке машина, профессиональное видео угона – всё было продумано для убеждения страховой компании в законности возмещения.

Полиция разоблачила мошенническую схему, обнаружив, что владельцы Toyota Camry и похитители находятся в сговоре. Трое из четверых фигурантов дела о мошенничестве были арестованы, один отпущен под обязательство о явке.

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Умышленный ввод в заблуждение страховой компании с целью незаконного получения выплат является серьезным нарушением договора страхования. Подобные мошенничества увеличивают риск повышения страховых премий для всех страхователей, поскольку страховые компании вынуждены компенсировать убытки от мошеннических действий.

Источник: Главное управление МВД России по Челябинской области

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Лежнин Роман
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
28.09.2024
Фото:МВД Медиа
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12