Эту Camry угоняли аж 4 раза подряд: как такое произошло?
В Челябинске раскрыта хитроумная схема мошенничества, которая позволила четырём мужчинам «заработать» 3 миллиона рублей за счет страховки.
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По данным областного управления МВД, группа мошенников четыре раза имитировала угон одной и той же Toyota Camry. Каждый раз владельцы и похитители искусно «проигрывали» сцену угона, предоставляя страховой компании видеозаписи и детализированные описания.
Мошенники постоянно меняли идентификационные данные машины, подделывали документы и предоставляли фальшивые сведения о хищении. Сценарий угона был отрепетирован до мелочей: оставленная на охраняемой стоянке машина, профессиональное видео угона – всё было продумано для убеждения страховой компании в законности возмещения.
Полиция разоблачила мошенническую схему, обнаружив, что владельцы Toyota Camry и похитители находятся в сговоре. Трое из четверых фигурантов дела о мошенничестве были арестованы, один отпущен под обязательство о явке.
Умышленный ввод в заблуждение страховой компании с целью незаконного получения выплат является серьезным нарушением договора страхования. Подобные мошенничества увеличивают риск повышения страховых премий для всех страхователей, поскольку страховые компании вынуждены компенсировать убытки от мошеннических действий.
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Источник: Главное управление МВД России по Челябинской области