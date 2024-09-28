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В Россию привезли новый просторный и хорошо оснащенный корейский седан

Российский дилер привез в страну Genesis G90 Limousine по цене 27,3 млн рублей

В России наконец-то появилась возможность приобрести роскошный седан Genesis G90 Limousine, который до этого не продавался официально. Появление этой модели на отечественном рынке стало возможным благодаря схеме параллельного импорта, которая открывает дорогу для ввоза автомобилей из других стран.

Genesis G90 Limousine
Genesis G90 Limousine

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Новый Genesis G90 Limousine, представленный в 2021 году, отличается от стандартной версии увеличенной колесной базой и более просторным салоном. В России доступна только длиннобазная версия, получившая название Limousine. Она выделяется хромированным декором, особыми 20-дюймовыми дисками и внушительными габаритами: 5465 мм в длину (на 190 мм больше, чем у обычного G90), 1490 мм в высоту и 1930 мм в ширину. Колесная база Limousine составляет внушительные 3370 мм, что на 190 мм больше, чем у стандартной версии.

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Под капотом новинки скрывается 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 415 л.с. и 549 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, передающая крутящий момент на все четыре колеса.

Интерьер Genesis G90
Интерьер Genesis G90

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В России Genesis G90 Limousine предлагается в максимальной комплектации Royal. Она включает в себя богатый список оснащения, который подчеркивает премиальный статус автомобиля. В оснащение модели входит 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, десять подушек безопасности, шторки безопасности с защитой от опрокидывания, система предотвращения столкновений в слепых зонах, интеллектуальная система ограничения скорости, беспроводное зарядное устройство для телефона для передних сидений, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, вентиляция передних сидений, подогрев всех сидений, пневматическая подвеска и т. д.

Стоимость данного автомобиля на российском рынке составляет 27,3 млн рублей.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Genesis
28.09.2024
Фото:Genesis
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