Россияне назвали главную причину для смены автомобиля

«Автостат»: 30% россиян назвали выработку ресурса причиной смены автомобиля

Автовладельцы России, как выяснилось, весьма рациональны, когда речь заходит о смене автомобиля. Как показал опрос 3 тысяч респондентов, проведенный аналитическим агентством «Автостат», главная причина – выработка ресурса. Более 29% опрошенных готовы расстаться со своим авто именно по этой причине.

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Однако не только техническое состояние влияет на желание сменить автомобиль. Почти 24% автомобилистов готовы расстаться с автомобилем из-за того, что пришел срок его продажи по приемлемой цене.

18% опрошенных готовы сменить автомобиль просто потому, что он им надоел. Еще 18% хотят покупку новой машины из-за появления на рынке новых, более интересных моделей.

Некоторые опрошенные хотят сменить автомобиль из-за изменения своих потребностей. Появление семьи, дачи или нового хобби требует других характеристик от транспорта. Более 16% респондентов признались, что готовы купить новый автомобиль по этой причине.

Важно отметить, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа, что свидетельствует о том, что решение о смене автомобиля часто принимается на основе нескольких факторов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автостат