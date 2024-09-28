#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
30 сентября
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
Топ-5 самых доступных китайских SUV в сентябре...
Dacia Sandero Stepway
30 сентября
Бюджетный внедорожный хэтчбек вернулся в Россию по привлекательной цене
На рынке России продают новый Dacia Sandero...
Chevrolet Equonix
30 сентября
Этот новый семейный кроссовер с богатым оснащением – дешевле «китайцев»
В России поступили в продажу кроссоверы...

Россияне назвали главную причину для смены автомобиля

«Автостат»: 30% россиян назвали выработку ресурса причиной смены автомобиля

Автовладельцы России, как выяснилось, весьма рациональны, когда речь заходит о смене автомобиля. Как показал опрос 3 тысяч респондентов, проведенный аналитическим агентством «Автостат», главная причина – выработка ресурса. Более 29% опрошенных готовы расстаться со своим авто именно по этой причине.

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Однако не только техническое состояние влияет на желание сменить автомобиль. Почти 24% автомобилистов готовы расстаться с автомобилем из-за того, что пришел срок его продажи по приемлемой цене.

18% опрошенных готовы сменить автомобиль просто потому, что он им надоел. Еще 18% хотят покупку новой машины из-за появления на рынке новых, более интересных моделей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Некоторые опрошенные хотят сменить автомобиль из-за изменения своих потребностей. Появление семьи, дачи или нового хобби требует других характеристик от транспорта. Более 16% респондентов признались, что готовы купить новый автомобиль по этой причине.

Важно отметить, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа, что свидетельствует о том, что решение о смене автомобиля часто принимается на основе нескольких факторов.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Автостат
Количество просмотров 456
28.09.2024
Фото:Depositphotos | Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0