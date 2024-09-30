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Следователи нашли у экс-замминистра МО РФ еще одну иномарку премиум-класса

В деле Тимура Иванова появилась элитная иномарка, оформленная на водителя

Автомобиль Мercedes-Benz G63, оформленный на водителя бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, появился в его деле. Согласно данным следствия, элитную иномарку оформили на личного водителя в 2022-2023 годах, но машину Иванов использовал по своему усмотрению.

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Стоимость такой модели с пробегом оценивается от 5,2 до 15 млн рублей.

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По состоянию на 2019 год в автопарке экс-замминистра обороны значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных: внедорожник Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110. Цена последнего, согласно ресурсу Авто.ру, варьируется от 11 до 18 млн рублей. Также на Иванова зарегистрированы люксовый Cadillac Escalade 2021 года и неизвестное раритетное авто 1967 года. Супруга экс-замминистра обороны владеет Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и двумя мотоциклами.

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Напомним, Иванов курировал в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, его задержали в конце апреля в рамках дела о взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме порядка миллиарда рублей, свою вину бывший замминистра не признает.

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Источник: ria.ru

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Фото:Сергей Булкин/ТАСС
Количество просмотров 5
30.09.2024
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
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