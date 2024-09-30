#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
30 сентября
Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России
Топ-5 самых доступных китайских SUV в сентябре...
Dacia Sandero Stepway
30 сентября
Бюджетный внедорожный хэтчбек вернулся в Россию по привлекательной цене
На рынке России продают новый Dacia Sandero...
Chevrolet Equonix
30 сентября
Этот новый семейный кроссовер с богатым оснащением – дешевле «китайцев»
В России поступили в продажу кроссоверы...

3,0 л, дизель, 367 л.с.: немецкий премиальный кроссовер появился в России

Дилер привез в Россию рестайлинговый Mercedes GLE Coupe за 15,5 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию немецкий премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe по цене 15 500 000 руб.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Автомобиль предлагают в версии 450d 4Matic с дизельным мотором объемом 3,0 литра мощностью 367 л.с., АКП. Привод полный.

Рекомендуем
Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

В числе опций многозонный климат-контроль, камера 360°, мультимедийная система, которой можно управлять голосом, большой сенсорный дисплей, цифровая приборная панель и набор систем помощи водителю на дороге.

Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE Coupe в рестайлинговой версии дебютировал в 2023 году. Он получил новые задние фонари, также была изменена передняя оптика.

Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Кредит на покупку авто?

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 13
30.09.2024
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz GLE-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв