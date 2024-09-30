3,0 л, дизель, 367 л.с.: немецкий премиальный кроссовер появился в России

Дилер привез в Россию рестайлинговый Mercedes GLE Coupe за 15,5 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию немецкий премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe по цене 15 500 000 руб.

Автомобиль предлагают в версии 450d 4Matic с дизельным мотором объемом 3,0 литра мощностью 367 л.с., АКП. Привод полный.

В числе опций многозонный климат-контроль, камера 360°, мультимедийная система, которой можно управлять голосом, большой сенсорный дисплей, цифровая приборная панель и набор систем помощи водителю на дороге.

Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE Coupe в рестайлинговой версии дебютировал в 2023 году. Он получил новые задние фонари, также была изменена передняя оптика.

Mercedes-Benz GLE

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Источник: Autonews.ru