Этот новый семейный кроссовер с богатым оснащением – дешевле «китайцев»

В России поступили в продажу кроссоверы Chevrolet Equonix по цене от 2,8 млн рублей

В РФ продолжают завозить новый кроссовер Chevrolet Equinox 2024. Теперь автомобиль доступен по цене от 2,8 млн рублей.

«Китайцы» с аналогичными техническими характеристиками и оснащением сейчас стоят дороже. Так, Geely Atlas Pro продается от 3,23 млн рублей за версию с передним приводом. Jetour X90 еще дороже: от 3,4 млн рублей.

Третье поколение Equinox, доступное в РФ, оснащено 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбодвигателем и классической 6-ступенчатой ​​АКП. Привод полный.

Среди опций панорамная крыша, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и клавиша пуска силового агрегата. Также на руле есть много кнопок для управления разными опциями.

Chevrolet Equonix

Chevrolet Equonix

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»