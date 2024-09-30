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Этот новый семейный кроссовер с богатым оснащением – дешевле «китайцев»

В России поступили в продажу кроссоверы Chevrolet Equonix по цене от 2,8 млн рублей

В РФ продолжают завозить новый кроссовер Chevrolet Equinox 2024. Теперь автомобиль доступен по цене от 2,8 млн рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

«Китайцы» с аналогичными техническими характеристиками и оснащением сейчас стоят дороже. Так, Geely Atlas Pro продается от 3,23 млн рублей за версию с передним приводом. Jetour X90 еще дороже: от 3,4 млн рублей.

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Третье поколение Equinox, доступное в РФ, оснащено 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбодвигателем и классической 6-ступенчатой ​​АКП. Привод полный.

Среди опций панорамная крыша, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и клавиша пуска силового агрегата. Также на руле есть много кнопок для управления разными опциями.

Chevrolet Equonix
Chevrolet Equonix
Chevrolet Equonix
Chevrolet Equonix

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 5
30.09.2024
Фото:Chevrolet
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