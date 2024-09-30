Этот новый семейный кроссовер с богатым оснащением – дешевле «китайцев»
В РФ продолжают завозить новый кроссовер Chevrolet Equinox 2024. Теперь автомобиль доступен по цене от 2,8 млн рублей.
«Китайцы» с аналогичными техническими характеристиками и оснащением сейчас стоят дороже. Так, Geely Atlas Pro продается от 3,23 млн рублей за версию с передним приводом. Jetour X90 еще дороже: от 3,4 млн рублей.
Третье поколение Equinox, доступное в РФ, оснащено 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбодвигателем и классической 6-ступенчатой АКП. Привод полный.
Среди опций панорамная крыша, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и клавиша пуска силового агрегата. Также на руле есть много кнопок для управления разными опциями.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Автоновости дня»