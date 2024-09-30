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Названы сроки начала продаж в России нового кроссовера Bestune

Китайская FAW в конце октября запустит в РФ продажи кроссовера Bestune T90

Китайская компания FAW в конце октября запускает продажи кроссовера Bestune T90 в России. Как сообщил директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров, флагманская модель появится в продаже в период с конца октября до начала ноября 2024 года.

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FAW Bestune T90
FAW Bestune T90

Bestune T90 создан на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты: 4718 х 1880 х 1710 мм, с колесной базой 2772 мм.

Кроссовер будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также будет доступна топовая версия с 2-литровым двигателем и классическим автоматом.

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По словам Ильи Петрова, продажи нового кроссовера могут составить до 50% от общего объема реализации марки FAW. Основные конкуренты Bestune T90 – это Chery Tiggo 7 PRO, Geely Atlas, Haval F7 и Changan CS75 Plus.

Новый Bestune T90 предложат в трех комплектациях, его цена пока не раскрыта, но, как обещает импортер, она будет конкурентоспособной на рынке.

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По данным агентства «Автостат», за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 591 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что уже превышает итоговые продажи за весь 2023 год, когда «китайцев» реализовали почти 544 тысячи.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 17
30.09.2024
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