Надежный японский автомобиль с пробегом: мотор 1.5, МКП и пятерка по безопасности

Эксперт «За рулем» рассказал, какой Honda Civic лучше выбрать

Honda Civic десятого поколения по размерам можно сравнить с Toyota Corolla. Собирали автомобиль в Великобритании, Турции, Индии, Китае, Канаде и Японии, но в нашей стране он официально не продавался. Однако на вторичном рынке можно найти седан, пятидверный хэтчбек и трехдверное купе.

Civic всегда отличался надежностью, комфортом и безопасностью, а также прекрасными ходовыми качествами. Среди минусов – клиренс всего 130-150 мм, и в нынешних условиях запчасти к нему найти непросто.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Массовые двигатели L15B/L15C 1.5 (174, 182, 205 л. с.) можно считать образцом надежности среди турбомоторов, несмотря на алюминиевый блок и прямой впрыск. Сложный и требовательный к чистоте масла и качеству топлива, но до 200 тысяч км не ломается, а ресурс, по всей видимости, уходит за 300 тысяч.

Из остальных моторов чаще встречается K20C 2.0 (158 л. с.) – единственный в гамме атмосферный. Конструктивно он не особо проще, блок также алюминиевый, впрыск также прямой.

Свыше 90% машин на вторичке – с вариатором хондовской линейки LL–CVT. В целом, они ни в чем не уступают тойотовским вариаторам Aisin и ниссановским Jatco.

Основной недостаток: CVT Хонды совершенно у нас не изучены, и мало кто возьмется их чинить.

«Десятый» Civic популярен у людей с драйверскими амбициями, а потому 6-ступенчатая МКП распространена – в том числе при топовом 205‑сильном моторе. Надежна и долговечна.

Подробнее о Honda Civic десятого поколения (2015–2021 годы выпуска) читайте по ссылке.