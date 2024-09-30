Собрали для вас подборку величайших хитов автомобилестроения 80-90-х годов

Главный дизайнер культовых моделей Mercedes-Benz скончался на 91-м году

Главный дизайнер Daimler-Benz AG с 1975 по 1999 годы Бруно Сакко скончался в Германии в возрасте 90 лет. Мастер умер еще 19 сентября, но грустную новость об этом озвучили только сейчас.

Бруно изучал инженерное дело в Туринском политехническом университете, но врожденное чувство стиля и тяга к искусству привели его на работу в качестве дизайнера в Daimler-Benz AG в Германии. Он стал стремительно продвигаться по карьерной лестнице и, заняв пост главного дизайнера, занимал эту должность последующие 24 года.

За этот период на нем лежала ответственность за дизайн экстерьера всех новых легковых автомобилей, автобусов и грузовиков Mercedes-Benz. Именно под руководством Сакко бренд Mercedes-Benz приобрел свой узнаваемый стиль Tri-Manner – сбалансированные пропорции, элегантные, точные детали, скромная хромированная отделка, а также рельефные фары и фонари. Созданные им модели приобрели культовый статус. Среди них W123, W124, W126, W140, W220, R129, W201, W210 и многие другие.

Одним из признанных стилистических эталонов в сегменте седанов бизнес-класса остается модель 124, классические пропорции и тщательно проработанный экстерьер которой не устаревают и по сей день.

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Источник: caranddriver.com