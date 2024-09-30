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Собрали для вас подборку величайших хитов автомобилестроения 80-90-х годов

Главный дизайнер культовых моделей Mercedes-Benz скончался на 91-м году

Главный дизайнер Daimler-Benz AG с 1975 по 1999 годы Бруно Сакко скончался в Германии в возрасте 90 лет. Мастер умер еще 19 сентября, но грустную новость об этом озвучили только сейчас.

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Бруно изучал инженерное дело в Туринском политехническом университете, но врожденное чувство стиля и тяга к искусству привели его на работу в качестве дизайнера в Daimler-Benz AG в Германии. Он стал стремительно продвигаться по карьерной лестнице и, заняв пост главного дизайнера, занимал эту должность последующие 24 года.

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За этот период на нем лежала ответственность за дизайн экстерьера всех новых легковых автомобилей, автобусов и грузовиков Mercedes-Benz. Именно под руководством Сакко бренд Mercedes-Benz приобрел свой узнаваемый стиль Tri-Manner – сбалансированные пропорции, элегантные, точные детали, скромная хромированная отделка, а также рельефные фары и фонари. Созданные им модели приобрели культовый статус. Среди них W123, W124, W126, W140, W220, R129, W201, W210 и многие другие.

Одним из признанных стилистических эталонов в сегменте седанов бизнес-класса остается модель 124, классические пропорции и тщательно проработанный экстерьер которой не устаревают и по сей день.

Mercedes-Benz W123
Mercedes-Benz W124
Mercedes-Benz W126
Mercedes-Benz W140
Mercedes-Benz W220
Mercedes-Benz R129
Mercedes-Benz W201
Mercedes-Benz W210
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Источник: caranddriver.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 29
30.09.2024
Фото:Unsplash
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