Жители России второй месяц подряд массово скупают подержанные машины

Россияне побили рекорд, потратив 634,2 млрд рублей на покупку авто с пробегом

Жители России потратили в августе текущего года на приобретение легковых автомобилей с пробегом 634,2 млрд рублей. Это рекордный показатель вот уже второй месяц подряд, сообщают в аналитическом агентстве «Автостат».

По итогам июля 2024 года россияне потратили на подержанные машины 620 млрд рублей – максимальный показатель за всю историю наблюдения за авторынком России. И в августе этот рекорд побит, показатель последнего летнего месяца превышает итоги июльского на 2,3%. А по сравнению с уровнем августа 2023 года он выше на 7,2%.

Согласно данным аналитиков, 91% всех потраченных в конце лета денег приходится на иномарки с пробегом, которые обошлись россиянам в 577,3 млрд рублей. И только 9% пришлись на затраты на покупку б/у отечественных автомобилей (56,9 млрд рублей). По итогам восьми месяцев текущего года на покупку подержанных легковых автомобилей россияне потратили более 4,4 трлн рублей – на 16% больше показателя периода с января по август прошлого года.

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Источник: autostat.ru