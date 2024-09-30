Скидка более 1 000 000 рублей: в РФ резко подешевели эти кроссоверы

Выгода при покупке кроссоверов Aito Seres может составить более ₽1 млн в России

В России подешевели машины Aito Seres. Эксклюзивным дистрибьютором этой марки в РФ выступает компания АО «МБ РУС», входящая в ГК «АВТОДОМ».

По условиям акции на покупку премиальных гибридных кроссоверов Aito Seres официальные дилеры могут предоставлять дисконт более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе дистрибьютора. Так, Aito M5 по спеццене будет стоить 5,49 миллиона, а Seres M5 – 6,09 млн рублей. По трейд-ин предусмотрена дополнительная выгода в 500 тысяч. В этом случае Aito M5 будет стоить 4 990 000 рублей, а Seres M5 обойдется в 5,59 миллиона.

Aito M5

Стоимость Aito M7 составит 6,39 млн рублей. В топовом исполнении Flagship цена модели возрастает до 6,79 млн рублей. Seres M7 по спеццене стоит 6 990 000 рублей. С выгодой по трейд-ин чек снизится до 6 490 000 рублей.

Aito M7

Aito M7 и Aito M7 Flagship тоже предполагают скидку при сдаче старого авто в зачет стоимости нового. В этом случае покупатель может ориентироваться на прайсы в 5 890 000 и 6 290 000 рублей.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Aito