#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры бесплатно устранят дефект этих авто в рамках отзывной кампании
30 сентября
Дилеры бесплатно устранят дефект этих авто в рамках отзывной кампании
BYD отзывает почти 100 тысяч автомобилей из-за...
Продажи этого автопроизводителя падают – названы причины
30 сентября
Продажи этого автопроизводителя падают – названы причины
Автобренд Aston Martin скорректировал...
Водители навязывают свои правила: почему в России растут цены на такси
30 сентября
Водители навязывают свои правила: почему в России растут цены на такси
Автоэксперт Сажин объяснил, как пресечь уход...

Скидка более 1 000 000 рублей: в РФ резко подешевели эти кроссоверы

Выгода при покупке кроссоверов Aito Seres может составить более ₽1 млн в России

В России подешевели машины Aito Seres. Эксклюзивным дистрибьютором этой марки в РФ выступает компания АО «МБ РУС», входящая в ГК «АВТОДОМ».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

По условиям акции на покупку премиальных гибридных кроссоверов Aito Seres официальные дилеры могут предоставлять дисконт более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе дистрибьютора. Так, Aito M5 по спеццене будет стоить 5,49 миллиона, а Seres M5 – 6,09 млн рублей. По трейд-ин предусмотрена дополнительная выгода в 500 тысяч. В этом случае Aito M5 будет стоить 4 990 000 рублей, а Seres M5 обойдется в 5,59 миллиона.

Aito M5
Aito M5

Стоимость Aito M7 составит 6,39 млн рублей. В топовом исполнении Flagship цена модели возрастает до 6,79 млн рублей. Seres M7 по спеццене стоит 6 990 000 рублей. С выгодой по трейд-ин чек снизится до 6 490 000 рублей.

Aito M7
Aito M7

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Aito M7 и Aito M7 Flagship тоже предполагают скидку при сдаче старого авто в зачет стоимости нового. В этом случае покупатель может ориентироваться на прайсы в 5 890 000 и 6 290 000 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Кредит на покупку авто?

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: пресс-служба Aito

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Aito
Количество просмотров 14
30.09.2024
Фото:Aito
Поделиться:
Оцените материал:
0