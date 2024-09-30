Продажи этого автопроизводителя падают – названы причины

Автобренд Aston Martin скорректировал маркетинговый план продаж на 2024 год

Показатели продаж автопроизводителя Aston Martin Lagonda Global Holdings ухудшил прогноз на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно официальному сообщению топ-менеджмента, до конца текущего года компания реализует на одну тысячу автомобилей меньше, чем планировалось изначально. В качестве причин создавшейся ситуации указываются перебои с поставками и слабость экономики Китая. В результате объем прибыли предприятия ожидается чуть ниже 305,9 млн фунтов (37,919 млрд рублей согласно текущему курсу), зафиксированных в 2023 году.

По мнению экспертов-аналитиков, данный показатель составит 375 млн фунтов. Кроме того, Aston Martin перестал прогнозировать позитивный свободный денежный поток во втором полугодии.

«Внешние факторы в мировой автомобильной промышленности, включая перебои в цепочке поставок и слабый спрос в Китае, теперь влияют на прогноз объемов Aston Martin на оставшуюся часть 2024 года», – уточнили в компании.

Напомним, Aston Martin недавно презентовал самую быструю версию обновленного суперкара Vantage.

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Источник: otp.tools.investis.com