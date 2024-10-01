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В Россию привезли знакомый европейский кроссовер: он дешевле «китайцев»

В России появился в продаже корейский клон Renault Arkana за 2,9 млн рублей

Renault Arkana вернулся на российский рынок через параллельный импорт. Теперь эти паркетники поставляются в РФ в новой версии под названием Samsung XM3, которую производят в Южной Корее.

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Сейчас в РФ предлагают два таких автомобиля 2023 г. в. по цене 2 900 000 рублей. Авто растаможены и продаются с полным комплектом документов, необходимых для постановки на учет.

Samsung XM3
Samsung XM3

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Оба кроссовера оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TCe 260 объемом 1,3 литра, 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод передний. Среди опций светодиодные фары с автоматическим дальним светом, светодиодные фонари, цифровая приборная панель, кожаный мульти-руль и другое.

Samsung XM3
Samsung XM3

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Официально продаваемые в РФ «китайцы» того же класса обычно стоят намного дороже. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max в «средней» комплектации с передним приводом продается за 2 950 000 рублей, а «преемник» Geely Tugella, который совсем недавно появился в России под новым брендом Knewstar, стоит от 3 795 990 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Samsung
Количество просмотров 6
01.10.2024
Фото:Samsung
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