В Россию привезли знакомый европейский кроссовер: он дешевле «китайцев»
Renault Arkana вернулся на российский рынок через параллельный импорт. Теперь эти паркетники поставляются в РФ в новой версии под названием Samsung XM3, которую производят в Южной Корее.
Сейчас в РФ предлагают два таких автомобиля 2023 г. в. по цене 2 900 000 рублей. Авто растаможены и продаются с полным комплектом документов, необходимых для постановки на учет.
Оба кроссовера оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TCe 260 объемом 1,3 литра, 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод передний. Среди опций светодиодные фары с автоматическим дальним светом, светодиодные фонари, цифровая приборная панель, кожаный мульти-руль и другое.
Официально продаваемые в РФ «китайцы» того же класса обычно стоят намного дороже. Так, Chery Tiggo 7 Pro Max в «средней» комплектации с передним приводом продается за 2 950 000 рублей, а «преемник» Geely Tugella, который совсем недавно появился в России под новым брендом Knewstar, стоит от 3 795 990 рублей.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Автоновости дня»