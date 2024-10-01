В этих городах отремонтировать машину дороже всего

Топ-10 российских городов с самыми высокими ценами на ремонт авто

По данным исследования международной сети автосервисов Fit Service, Москва возглавила список российских городов с самой высокой стоимостью обслуживания автомобилей. В текущем году средний чек за услуги автосервиса в этом городе составил 16,2 тысячи рублей.

На втором месте Казань со средним чеком в 14,8 тысячи рублей. Далее следуют Петербург с 13,7 тысячи рублей, Краснодар с 13 тысячами рублей и Пермь, где прайс обслуживания составляет 11 тысяч рублей.

В топ-10 городов с самыми высокими ценами также вошли Ростов-на-Дону (10,8 тыс. руб.), Волгоград (10,7 тыс. руб.), Уфа (10,1 тыс. руб.), Новосибирск (9,8 тыс. руб.) и Самара (9,5 тыс. руб.).

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Источник: «Газета.Ru»