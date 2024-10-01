В этих городах отремонтировать машину дороже всего
По данным исследования международной сети автосервисов Fit Service, Москва возглавила список российских городов с самой высокой стоимостью обслуживания автомобилей. В текущем году средний чек за услуги автосервиса в этом городе составил 16,2 тысячи рублей.
На втором месте Казань со средним чеком в 14,8 тысячи рублей. Далее следуют Петербург с 13,7 тысячи рублей, Краснодар с 13 тысячами рублей и Пермь, где прайс обслуживания составляет 11 тысяч рублей.
В топ-10 городов с самыми высокими ценами также вошли Ростов-на-Дону (10,8 тыс. руб.), Волгоград (10,7 тыс. руб.), Уфа (10,1 тыс. руб.), Новосибирск (9,8 тыс. руб.) и Самара (9,5 тыс. руб.).
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.
Источник: «Газета.Ru»