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Легендарная Нива получит еще одно обновление

АВТОВАЗ планирует улучшить внедорожник Lada Niva Legend

Недавно обновившаяся Lada Niva Legend вскоре получит еще одно улучшение. В ближайшее время у нее появится «кое-что новое», сообщили на АВТОВАЗе.

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О том, что именно будет улучшено в легендарной Ниве, не уточняется. Известно лишь, что речь идет о точечных изменениях.

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Ранее «За рулем» сообщал, что недавно Lada Niva Legend впервые получил светодиодные дневные ходовые огни. Отмечалост, что они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Также они улучшают баланс энергопотребления и делают машину более заметной, положительно влияя на безопасность движения: яркость ДХО благодаря светодиодам выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличилась в 2,5 раза.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 24
01.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+45