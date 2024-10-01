Легендарная Нива получит еще одно обновление
Недавно обновившаяся Lada Niva Legend вскоре получит еще одно улучшение. В ближайшее время у нее появится «кое-что новое», сообщили на АВТОВАЗе.
О том, что именно будет улучшено в легендарной Ниве, не уточняется. Известно лишь, что речь идет о точечных изменениях.
Ранее «За рулем» сообщал, что недавно Lada Niva Legend впервые получил светодиодные дневные ходовые огни. Отмечалост, что они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Также они улучшают баланс энергопотребления и делают машину более заметной, положительно влияя на безопасность движения: яркость ДХО благодаря светодиодам выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличилась в 2,5 раза.
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Источник: «Российская газета»