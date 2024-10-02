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Неженка Geely Icon попытался стать мощным внедорожником

Кроссовер Geely Icon в Китае получил вариант с внедорожной внешней отделкой

У Geely Icon широкие колесные арки, мощные бамперы и сложной формы багажник на крыше. Весь этот обвес выглядит странновато, поскольку Icon — это кроссовер только с передним приводом, постороенный на базовой архитектуре BMA от Geely и предназначенный исключительно для городских поездок.

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Geely Icon New
Geely Icon New

Geely Icon — небольшой кроссовер, выпущенный в Китае в 2020 году. Совокупные розничные продажи достигли 96 173 единиц в Китае. Однако Geely не только продает Icon, но и выпускает ежегодные обновления этой модели.

Geely Icon New
Geely Icon New

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Новый Geely Icon с обновленным внешним стилем в целом сохраняет язык дизайна старой модели. Однако добавлены внушительные бамперы и широкие колесные арки, из-за чего Icon начал выглядеть более громоздким. Для Geely Icon доступен только передний привод, поэтому он может выглядеть как внедорожник, но это всего лишь городской кроссовер.

Похоже, что новый Icon нацелен на покупателей, которые хотят брутальный внедорожник без реального намерения ездить по бездорожью.

Благодаря всем внедорожным деталям новый Icon стал больше. Его размеры составляют 4442/1860/1770 мм с колесной базой 2640 мм. На него ставят 16/17/18-дюймовые колеса.

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Под капотом автомобиля все тот же 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 178 л. с., который работает в паре с коробкой передач 7DCT.

Дата запуска «внедорожного» Geely Icon пока не объявлена.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Geely
Количество просмотров 60
02.10.2024
Фото:Geely
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